Calciomercato Roma – Priorità Pedro, piace a Fonseca: il problema è Petrachi

CALCIOMERCATO ROMA – Pedro ha deciso il proprio futuro. A fine stagione lascerà il Chelsea, o meglio, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza questa stagione. Queste le sue dichiarazioni qualche mese fa: “Il mio contratto si concluderà a giugno, quello che accadrà in futuro arriverà in un altro momento”. Ed effettivamente il momento è arrivato: c’è la Roma su di lui.

Pedro sarebbe la priorità della Roma per la prossima stagione. Almeno così emerge da calciomercato.com, che scrive che l’esperto spagnolo è molto gradito a Fonseca, Petrachi si sta muovendo da tempo. Ma l’affare non è ancora chiuso, in quanto il ruolo di Petrachi (attuale ds giallorosso) non è chiaro, potrebbe lasciare a fine stagione.

