Calciomercato Roma – Obiettivo Lacazette, le ultime

Il calciomercato della Roma potrebbe essere particolarmente fruttifero grazie alla sospensione del Fair Play Finanziario.

In una crisi mondiale, qualcuno potrebbe anche trovare giovamento, come la Roma sul calciomercato. La sospensione del Fair Play Finanziario a causa della pandemia potrebbe infatti giovare alla squadra giallorossa, che così potrebbe investire somme importanti sul calciomercato per rinforzare l'attacco. C'è la voglia di acquistare un grandissimo attaccante, anche perché Edin Dzeko, bosniaco classe 1985, a fronte di una piccola offerta da 5 milioni saluterà con un anno d'anticipo. Ovviamente nessuna spesa folle per la Roma, che però vuole investire e trattenere i giocatori più importanti che ha in rosa.