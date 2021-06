Calciomercato Roma – Mourinho ha chiamato Donnarumma | News

Secondo il Corriere della Sera Jose Mourinho, allenatore della Roma, avrebbe chiamato Gianluigi Donnarumma, portiere in scadenza con il Milan

Secondo quanto viene riportato dal Corriere della Sera, Jose Mourinho avrebbe chiamato personalmente Gianluigi Donnarumma. Il portiere, come noto, non rinnoverà il contratto con il Milan, in scadenza a fine giugno. Il tecnico della Roma ha provato a sondare la disponibilità dell'estremo difensore, ma Gigio avrebbe declinato l'offerta. Ha altre ambizioni. Donnarumma piace anche alla Juventus, che deve però prima liberarsi di Szczesny. Potrebbe scatenarsi un effetto domino che porterebbe il numero 99 in bianconero e il polacco in giallorosso. Staremo a vedere. Intanto per il Milan spunta l'idea Milik per l'attacco