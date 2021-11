Calciomercato Roma – Dalot obiettivo per gennaio: le ultime / News

Le ultime sul calciomercato della Roma. I giallorossi potrebbero provare l'assalto all'ex Milan Diogo Dalot a gennaio. Le ultime

A giudicare dalle lamentele di José Mourinho sulla rosa a disposizione, la Roma interverrà in maniera importante nel calciomercato di gennaio. Uno dei ruoli forse più scoperti è quello dell'esterno di destra, che vede il solo Rick Karsdorp come unica garanzia. Per questo motivo, come riferisce 'Sky Sport', i giallorossi potrebbero provare l'assalto a Diogo Dalot. L'ex Milan, come noto, è uno dei pupilli di Mourinho, che lo volle fortemente ai tempi del Manchester United. Il portoghese sta giocando pochissimo con i Red Devils e quindi non è impensabile immaginare un suo trasferimento a gennaio. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Intanto ecco la nostra esclusiva del giorno con Billy Costacurta. Ecco cosa ci ha detto.