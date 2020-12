Calciomercato Roma – Dal Portogallo: giallorossi su Yaremchuk

CALCIOMERCATO ROMA – Il nuovo oggetto del desiderio della Roma è Roman Yaremchuk, attaccante ucraino del Gent. Giovane, classe 1995, si è già messo in mostra a buon livello. I giallorossi, però, non sono gli unici a inseguirlo. Piace molto, infatti, anche a Galatasaray e Sporting Lisbona. Secondo quanto riferisce A Bola, saranno questi tre club a contendersi Yaremchuk. In questa stagione ha segnato 9 gol e 3 assist in 13 presenze. Numeri davvero importanti. Il prezzo, inoltre, è ancora alla portata: 11 milioni il prezzo del cartellino. Già in passato i giallorossi hanno seguito Yaremchuk, così come lo aveva seguito la Lazio, il Tottenham e il Leicester.

