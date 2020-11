Calciomercato – Pres. Spezia: “Futuro Pobega? Parleremo con il Milan”

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Pobega

MERCATO MILAN – Grande avvio di stagione per Tommaso Pobega. Il centrocampista, infatti, ha già segnato ben 4 gol in 7 presenze stagionali, di cui 2 in campionato, contro Juventus e Benevento, e la doppietta realizzata con la maglia della Nazionale Italiana Under 21 in Islanda.

A tal proposito Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato di Pobega ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto: "Siamo molto contenti, è stato un innesto importante. Parleremo più avanti con il Milan del suo futuro". Ricordiamo che il calciatore è in prestito dai rossoneri (con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Milan).