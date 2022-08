Calciomercato – Poli lascia l’Antalyaspor: piace a tre club di Serie A

Poli, che giocava nella Süper Lig turca dal 2021 , ha interrotto il rapporto con l'Antalyaspor per motivi personali . Adesso l'ex giocatore anche di Bologna , Sampdoria e Inter potrebbe far ritorno nella Serie A italiana.

Per Di Marzio, infatti, Poli piace alle neo-promosse Lecce e Cremonese, oltre che alla stessa Samp, squadra per cui Poli ha giocato per quattro stagioni, non consecutive, dal 2007 al 2013.