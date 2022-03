Calciomercato – Pellegatti: “Botman ha voluto fortemente il Milan”

Le ultime news sul calciomercato Milan: secondo Pellegatti Botman sarà un nuovo giocatore rossonero. L'olandese vuole l'Italia

ll Milan sul calciomercato, è sempre più vicino a Sven Botman. Dopo la nostra notizia di qualche mese fa (CLICCA QUI per leggerla) è arrivata anche la conferma del giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube. Pellegatti di fatto annuncia il trasferimento del difensore in rossonero, spiegando come Botman voglia il Diavolo: "Le mie fonti attendibili dall’Olanda mi parlano di un Botman giocatore del Milan e sono veramente contento perché mi piace tanto quando il Milan si muove presto, bene ed autorevolmente. E c’è di più: il giocatore aveva offerte importanti ma ha voluto fortemente il Milan". Le Top News di oggi sul Milan: conferme su Botman, nuova idea per il post-Kessie