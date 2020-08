Calciomercato – Pato, interesse del Genoa per l’ex Milan

ULTIME NOTIZIE MERCATO GENOA – Alexandre Pato, ex bambino prodigio del Milan, è alla ricerca di una squadra in cui accasarsi in vista della prossima stagione. Il brasiliano, svincolatosi dal San Paolo, ha espresso chiaramente la volontà di ritornare in Italia. Secondo quanto riferito da ‘Repubblica’, il Genoa ha mosso i primi passi per il classe 1989. Dopo le esperienze giramondo in Inghilterra, Spagna, Brasile e Cina, dunque, per il ‘Papero’ si fa strada l’ipotesi di un ritorno nel Paese che lo ha lanciato a grande calcio.

