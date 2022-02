Calciomercato – Paqueta al PSG? Sorride anche il Milan: il motivo

Lucas Paqueta potrebbe finire al PSG nel calciomercato estivo 2022. L'ex Milan sta brillando in Ligue 1 con l'Olympique Lione, dove è rinato

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito, in Francia, dal popolare quotidiano sportivo 'L'Équipe', Lucas Paqueta, ex centrocampista del Milan, potrebbe passare dall'Olympique Lione al PSG nel prossimo calciomercato estivo. Da quando, infatti, è andato a giocare nell'OL, Paqueta è tornato ad essere quel bel giocatore che il Milan, nel gennaio 2019, aveva acquistato dal Flamengo per 38,4 milioni di euro e che in rossonero, fatto salvo pochi lampi, non si è mai visto.

A Lione Paqueta ha segnato 10 gol e fornito 6 assist in 34 partite nella prima stagione, tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Ancora meglio, in proporzione, sta facendo in quest'annata, con 8 gol e 4 assist in 26 gare tra campionato ed Europa League. Il Presidente dell'Olympique Lione, il vulcanico Jean-Michel Aulas, vorrebbe almeno 80 milioni di euro per cedere Paqueta al PSG la prossima estate. Leonardo, l'uomo che lo aveva voluto al Milan, si ricongiungerebbe volentieri con il numero 10 verdeoro.

In questa situazione il Milan è spettatore molto, molto interessato. Il club rossonero, infatti, come i tifosi rossoneri ricorderanno, cedette Paqueta all'OL nell'estate 2020 per 20 milioni di euro. Riservandosi, però, una percentuale su un'eventuale, futura rivendita del giocatore tra il 15 e il 20% del totale.

Tradotto in parole povere: se il PSG acquistasse Paqueta dall'OL per 80 milioni di euro, al Milan andrebbe una cifra compresa tra i 12 e il 16 milioni di euro. Mica male per un giocatore che, con la maglia numero 39 del Diavolo, ha tutt'altro che incantato. Milan, Donnarumma è tornato a parlare del suo addio: le sue dichiarazioni >>>

