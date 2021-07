Calciomercato – Papà Vlasic: “Milan? Qualcosa c’è, posso dirvi solo questo”

Nikola Vlasic obiettivo concreto di calciomercato del Milan? Arriva la conferma del padre Josko. Queste le dichiarazioni

Da qualche giorno si sta parlando tantissimo dell'interesse del Milan per Nikola Vlasic. I rossoneri, alla ricerca di un trequartista, stanno valutando seriamente il nome del calciatore del CSKA Mosca. In Russia si è parlato addirittura di affare già fatto, ma le ultime indiscrezioni parlano di accordo particolarmente difficile al momento. Il Milan lo vorrebbe in prestito, il CSKA non apre a questa formula. Ma che Vlasic piaccia al Milan non è in dubbio. Arriva anche la conferma del papà Josko che, ai microfoni di 'net.hr', ha rilasciato questa dichiarazioni: "Interesse del Milan per Vlasic? C'è qualcosa, ma è tutto quello che posso dirvi. Sono cose di cui non si dovrebbe parlare molto finché non si arriva ad una conclusione". Vlasic, Ballo-Touré e Bakayoko: ecco le notizie di oggi sul mercato del Milan.