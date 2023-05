Calciomercato – Neymar pronto a lasciare il PSG? | NEWS

In casa PSG non vive un periodo felice: dopo la sospensione di Messi e il suo rinnovo che sembrerebbe sempre più lontano, ci sarebbero problemi anche per quanto riguardo il futuro dell'attaccante brasiliano Neymar. Secondo quanto riportato da TéléfootNeymar avrebbe deciso di non sporgere denuncia dopo gli incidenti avvenuti davanti casa sua. Tuttavia, l'ex Barca sarebbe ora disponibile a lasciare il PSG quest'estate. E anche i parigini sembrerebbero aperti a lasciarlo partire. Questo chiuderebbe un rapporto che dopo tanti proseliti e aspettative iniziali, non ha ancora portato nessun trofeo europeo nella bacheca del PSG. Neymar potrebbe essere uno dei pezzi più importanti del prossimo calciomercato estivo.