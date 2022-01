Calciomercato Napoli – Ufficiale il trasferimento di Insigne al Toronto

Lorenzo Insigne, attuale attaccante del Napoli, a luglio sarà un nuovo giocatore del Toronto FC. Ecco l'annuncio del club

Ora è ufficiale: Lorenzo Insigne nella prossima stagione giocherà al Toronto FC. L'attaccante terminerà la stagione al Napoli per poi trasferirsi a parametro zero in America. Il Toronto ha annunciato l'ingaggio di Insigne con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club. Ecco il tweet.