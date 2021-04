Calciomercato Napoli – Sarri ha detto no, offerta rifiutata

Il calciomercato del Napoli passa dal nuovo allenatore e Sarri è pronto a tornare in panchina, ma il toscano ha rifiutato un'offerta.

Il calciomercato del Napoli partirà dalla scelta del nuovo allenatore. I partenopei stanno volando, ma il futuro di Gennaro Gattuso sarà lontano dal capoluogo campano. Ormai si è arrivati alla rottura del rapporto tra l'ex Milan e il Napoli, che dunque è pronto a sostituirlo. Pronto a tornare in panchina è Maurizio Sarri, che dopo un anno di stop sarebbe pronto a tornare in sella. Ha diverse offerte sul piatto, tra cui proprio quella del Napoli, con cui potrebbe ricongiungersi.

Sparisce, invece, l'ipotesi Fiorentina. Il club viola era tra quelli interessati a Sarri, che però ha rifiutato la proposta del presidente Rocco Commisso. Invito declinato, consapevole di avere tante altre scelte. Già da tempo Sarri aveva altre idee, anche perché la Fiorentina non si è mai avvicinata alla richiesta di 3,5 milioni di Sarri, così come difficilmente l'avrebbe potuto accontentare sul calciomercato con 4-5 acquisti importanti e funzionali per lui.

Per Sarri, quindi restano in piedi le altre opzioni, tra cui proprio il Napoli. Attenzione però anche alla Roma, squadra particolarmente interessata. Ma non solo. Su Sarri ci sarebbe anche l'interesse dell'Arsenal. Per lui sarebbe un ritorno in Premier League dopo l'esperienza al Chelsea. Insomma, Sarri ha l'imbarazzo della scelta, il Napoli attende. Riguardo il mercato, Massara vuole portare al Milan Antonio Mirante.