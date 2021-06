Calciomercato Napoli – Osimhen via dopo una stagione? Ecco chi lo vuole

Le ultime news sul calciomercato del Napoli: Victor Osimhen, 10 gol in Serie A nell'ultima stagione, potrebbe già lasciare i partenopei!

Individuato, a quanto sembra, in Osimhen. Ma il Napoli accetterebbe di venderlo in questo calciomercato, dopo averlo pagato la bellezza di 70 milioni di euro (più 10 di bonus) appena dodici mesi fa? Nel suo primo anno in maglia azzurra, funestato da CoVid ed infortuni, Osimhen ha segnato 10 gol e fornito 3 assist in 30 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.