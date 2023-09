“Un solo piede di Osimhen”: Napoli, la risposta di De Laurentiis all’Al-Hilal

L'Al-Hilal, durante l'ultima sessione di calciomercato estivo (per altro aperto fino al 21 settembre per la Saudi Pro League) ha chiesto al Napoli il bomber nigeriano Victor Osimhen. Questa è storia nota. Quello che, invece, non si sapeva ancora era quale risposta avesse dato il Presidente del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis, alla mail degli arabi recante la proposta ufficiale per il capocannoniere dell'ultimo torneo di Serie A.