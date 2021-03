Calciomercato Napoli – Offerta importante per Koulibaly

Il Napoli trema sul calciomercato: Bayern Monaco su Koulibaly

Il Napoli, nel corso di questi anni, ha sempre cercato di trattenere, quando possibile, i propri pezzi pregiati. Tra questi, anche Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese è una colonna portante del Napoli, ma quando a bussare è un grandissimo club europeo, diventa difficile dire no. Sia per il club che per il giocatore. Si tratta, nel dettaglio, del Bayern Monaco. Il club campione del Mondo è alla ricerca di un nuovo difensore e sarebbe pronto a offrire una cifra importantissima. Inizialmente 45 milioni, ai quali il Napoli potrebbe anche dire no. Se i bavaresi dovessero però spingersi a 60 milioni, allora diventerebbe davvero difficile dire no. Intanto Pioli rivoluziona la formazione per Milan-Udinese >>>