Calciomercato Napoli – Maradona e i suoi compagni, ecco cosa fanno oggi

CALCIOMERCATO NAPOLI – Sono tanti i giovani, i ragazzi, i bambini, che non hanno mai visto giocare Maradona, ma che in questi giorni si sentono comunque estremamente coinvolti dalla morte del più grande di sempre. Perché Maradona non ha mai smesso realmente di giocare. Il suo nome ha continuato a riecheggiare in ogni luogo ci fosse un pallone. Per tutti i bambini, anche quelli che non l’hanno mai visto giocare, il più forte era il Maradona del gruppo.

Maradona è riuscito nel farsi ricordare per i successi personali, per le proprie abilità, ma anche e soprattutto per aver reso un traguardo di squadra il più personale possibile. Gli Scudetti del Napoli hanno la firma di Maradona in modo evidente. Sono quasi più gli Scudetti di Maradona che del Napoli. Un traguardo importante, reso ancor più importante dal fatto che mai più si è ripetuto.

Ma Maradona non era davvero da solo. Intorno a lui c’era una squadra, che però ha finito per essere ovviamente oscurata dalla sua figura. Grazie all’ottimo lavoro di calciomercato.com, andiamo dunque a riscoprire chi erano gli altri protagonisti di quel Napoli e cosa fanno oggi.

PORTIERI:

Raffaele DI FUSCO: allenatore dei portieri del Lecce, in Serie B,

Claudio GARELLA: dirigente sportivo.

DIFENSORi:

Tebaldo BIGLIARDI: gestisce un agriturismo in provincia di Messina.

Giuseppe BRUSCOLOTTI: ha fondato insieme a Diego Armando Maradona la “Scuola Calcio Maradona-Bruscolotti” a San Sebastiano al Vesuvio, di cui è presidente e istruttore tecnico con l’obiettivo di togliere i ragazzini dalle cattive tentazioni della strada.

Antonio CARANNANTE: allenatore e direttore sportivo, al Gladiator in Serie D.

Ciro FERRARA: opinionista televisivo, ha scritto il libro “Ho visto Diego e dico ‘o vero” con prefazione dell’amico ed ex compagno di squadra

Moreno FERRARIO: collaboratore tecnico dello Spezia.

Massimo FILARDI: procuratore sportivo.

Raimondo MARINO: responsabile tecnico del settore giovanile del Cursi e della Lecce Soccer Academy.

Alessandro RENICA: allenatore attualmente svincolato.

