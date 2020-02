Calciomercato Napoli – Gattuso spinge per il rinnovo di Mertens

CALCIOMERCATO NAPOLI – Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso vorrebbe avere a disposizione Dries Mertens anche per la prossima stagione.

In quest’ottica, il tecnico del Napoli, pare abbia chiesto informazioni a riguardo direttamente al Presidente Aurelio De Laurentiis, spiegando le ragioni per cui lui è favorevole a un rinnovo di contratto del belga. Mertens, oltre che un leader in campo, è diventato anche un idolo dei tifosi e sicuramente vuole restare al Napoli. La società e il procuratore del “folletto” continuano a trattare: si devono limare le differenze contrattuali che riguardano sia lo stipendio che la durata dell’accordo.

Nel frattempo il Milan ha l'accorco con Matias Zaracho.

