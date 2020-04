Calciomercato Napoli – Fabian Ruiz, il Real Madrid insiste: le ultime

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, il Real Madrid non molla Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli è l’obiettivo numero uno di Florentino Perez, che si è letteralmente innamorato di lui nell’ultimo Europeo Under 21. Prima che l’emergenza coronavirus bloccasse il calcio, le ‘Merengues’ avevano preparato un’offerta dal 80 milioni di euro che, per ovvie ragioni, non sarà possibile riproporre alla riapertura del calciomercato.

Il contratto di Fabian Ruiz scadrà nel 2023, non c’è quindi l’urgenza di organizzare un incontro tra le parti per il rinnovo. Sembra però che ci siano stati dei contatti tra il suo entourage e il Napoli per iniziare le negoziazioni. Il giocatore potrebbe decidere di rimanere a Napoli perché sicuro del posto da titolare, vitale per riuscire ad ottenere la convocazione per l’Europeo del 2021. Attenzione però al Real Madrid, deciso a rimanere in pressing sul classe 1996. Intanto l’attaccante del Milan potrebbe arrivare dalla Liga: ecco chi è, continua a leggere >>>