Calciomercato Napoli – Ecco gli intoccabili di De Laurentiis

Si avvicina il calciomercato e in casa Napoli ci sono come sempre alcuni giocatori incedibili per De Laurentiis. Ecco di chi si tratta.

Il prossimo calciomercato del Napoli sarà ovviamente condizionato dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. La squadra di Gennaro Gattuso è però ormai a un passo dall'obiettivo: deve solo vincere le ultime due partite. Nel caso in cui arrivasse all'obiettivo, allora alcuni giocatori verrebbero automaticamente tolti dal mercato da parte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente partenopeo, infatti, reputa alcuni suoi giocatori incedibili. Il primo di questi è ovviamente il capitano Lorenzo Insigne: il classe 1991 sta discutendo il rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2022). Il secondo è Piotr Zielinski, polacco classe 1994, che è cresciuto tantissimo in questa stagione. Idem Hirving Lozano: il messicano classe 1995, dopo un anno difficile, si è messo in luce con ottime prestazioni. Infine, ovviamente, Victor Osimhen, l'acquisto più caro dello scorso mercato. Il nigeriano classe 1998 è stato molto sfortunato quest'anno, ma quando è stato disponibile ha fatto la differenza. Intanto domani c'è Milan-Cagliari, la probabile formazione di Pioli >>>