Calciomercato Napoli – Di Lorenzo stupisce: pronto il rinnovo

CALCIOMERCATO NAPOLI – Dopo una grande stagione con la maglia dell’Empoli, Giovanni Di Lorenzo non ha subito il salto di qualità ed è uno degli intoccabili del Napoli. Il terzino destro ha convinto tutti a suon di prestazioni positive e, secondo quanto riferisce ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, sarebbe seguito dal Manchester United. Per questo motivo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta pensando ad un rinnovo di contratto, nonostante la scadenza nel 2024. Il tutto non rappresenta di certo un’urgenza, ma il pensiero per allontanare eventuali pretendenti c’è tutto. Intanto ecco le dichiarazioni del rossonero Tommaso Pobega sui suoi idoli, continua a leggere >>>

