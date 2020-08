Calciomercato Napoli – Atletico Madrid su Allan: ecco l’offerta

ULTIME NOTIZIE MERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato da ‘Marca’ questa mattina, l’Atletico Madrid sarebbe pronto ad offrire 40 milioni al Napoli per Allan. Nonostante il deludente finale di stagione – Colchoneros eliminati dal Lipsia ai quarti di finale di Champions – il presidente dell’Atletico ha confermato Simeone alla guida della squadra, il quale avrebbe chiesto il brasiliano del Napoli per rinforzare il centrocampo. Allan non rientra nei piani di Gattuso, che quest’anno lo ha impiegato davvero col contagocce: appena 19 le presenze totali.

MIRANCHUK ALL’ATALANTA? LE ULTIME>>>