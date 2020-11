Calciomercato Napoli – Anche gli azzurri su Emerson: ci pensa Insigne

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli nel corso del mercato di gennaio puntano a rinforzarsi sulla fascia sinistra di difesa e a quanto pare hanno messo nel mirino Emerson, terzino sinistro classe 1994 del Chelsea. Con i Blues non trova spazio e Roberto Mancini lo ha invitato a cercarsi una nuova squadra per giocare con continuità in vista dei prossimi Europei.

Se col Chelsea non gioca, è però un punto fermo dell’Italia. Sulla fascia sinistra, proprio con Lorenzo Insigne, capitano partenopeo, forma un binario davvero di grande qualità. Proprio Insigne pare abbia già avviato l’opera di convincimento nei confronti di Emerson, che in passato era stato accostato anche al Milan. Operazione più che fattibile per il Napoli, il Chelsea chiede 18 milioni, cifra abbordabile.

