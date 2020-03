Calciomercato Napoli – Ag. Callejon: “Rinnovo? Non c’è accordo…”

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il futuro di José Maria Callejon al Napoli è sempre più nebuloso. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno, ma il prolungamento non sembra cosa facile. ‘Calciomercato.it’ ha intervistato il suo agente Manuel Garcia Quilón che ha così risposto in merito al suo rinnovo: “De Laurentiis ha sempre voluto rinnovargli il contratto. Siamo grati per l’interesse che ha mostrato nei confronti di José e per come si è comportato con lui, con la sua famiglia e con me. In questo momento non c’è accordo, le due posizioni sono entrambe rispettabilissime e non c’è mai stata una discussione di alcun tipo tra le parti. C’è affetto reciproco, abbiamo vissuto tanti anni insieme, e queste situazioni fanno parte del calcio. Vedremo”. Intanto c’è l’ufficialità sul licenziamento di Boban: ecco il comunicato, continua a leggere >>>

