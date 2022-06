Calciomercato Monza – Junior Messias se salta l’accordo con il Milan

Il Monza ha centrato la sua prima storica promozione in Serie A, ma pensa già al calciomercato . Nome in cima alla lista di Adriano Galliani è quello di Junior Messias . La situazione del brasiliano con il Milan è ancora tutta da definire, con la dirigenza rossonera che potrebbe chiedere uno sconto sul riscatto al Crotone, sfruttando anche la retrocessione in Serie C dei calabresi.

Ma il Monzanon intende interferire nella trattativa tra Milan e Crotone per Messias. Anzi, i brianzoli aspetteranno l'esito dei colloqui per poi fare un tentativo in caso di mancato accordo tra i 'Pitagorici' e i rossoneri. Il tutto nel segno del rispetto e dell'affetto che Berlusconi e Galliani nutrono per il Milan. Milan, le top news di oggi: Botman, Sanches e novità sullo stadio