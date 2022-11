Calciomercato Milan – Ziyech in rossonero, ecco il piano del giocatore

Hakim Ziyech vuole trasferirsi al Milan nel calciomercato di gennaio. Con l'avvocato Sébastien Ledure studia una strategia già vista

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato su Hakim Ziyech giacché, a poco più di un mese dalla riapertura delle trattative per la sessione invernale, torna a circolare con insistenza il suo nome in ottica rossonera.

Che il fantasista marocchino, classe 1993, piaccia alla dirigenza del club di Via Aldo Rossi non è un segreto. L'ostacolo principale, però, affinché Ziyech possa vestire la maglia del Milan nel calciomercato di gennaio 2023 è rappresentato dal suo ingaggio.

Calciomercato Milan, Ziyech vuole il Diavolo — Anche la scorsa estate, come si ricorderà, il Milan aveva pensato di prendere Ziyech. Sia come alternativa a Charles De Ketelaere qualora fosse fallita la trattativa con il Bruges per il belga, sia come eventuale colpo 'last minute'. Ma l'ex Ajax, che a Londra percepisce 6 milioni di euro netti a stagione, non aveva voluto rinunciare al suo ricco stipendio annuale.

Motivo per cui il Milan, che alla fine ha preso De Ketelaere, ha riscattato Junior Messias dal Crotone. Ziyech, a quel punto, era rimasto al Chelsea sperando di trovare più spazio. Missione fallita, sia con Thomas Tuchel sia con Graham Potter (ha giocato appena 271' complessivi in 9 presenze tra Premier League, Champions League e Coppa di Lega!).

Attualmente Ziyech è impegnato ai Mondiali in Qatar con il suo Marocco e ha fatto capire che nel 2023 cambierà squadra. «Difficile dire se sarà addio con il Chelsea a gennaio, non sappiamo cosa succederà e nel calcio è difficile ipotizzare qualsiasi cosa».

Strategia 'alla Lukaku': chiesto il supporto dell'avvocato Ledure — Frasi sibilline, per non rompere del tutto con i 'Blues', ma la volontà appare chiara. Ziyech, infatti, vuole andare via. 'Tuttosport' ha rivelato come si mormori che il giocatore spinga per andare al Milan e, su indicazione dell'amico Romelu Lukaku, abbia chiesto consigli all'avvocato Sébastien Ledure, stratega del ritorno del belga all'Inter, per trovare una soluzione.

Il Milan, che ha già parlato con Ledure, anche in sede, qualche settimana fa, lo prenderebbe solo in prestito e a condizione che il giocatore rinunci a parte dell'ingaggio. Un altro problema, poi, sarebbe trovare spazio nell'affollata trequarti rossonera, ma a quello, eventualmente, ci penserà il tecnico Stefano Pioli. Rinnovo Leao, fissati i termini per la firma: le ultime news >>>