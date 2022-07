Calciomercato Milan – Ziyech più tiepido. Ma il Diavolo non lo molla

Hakim Ziyech, obiettivo di calciomercato del Milan, è partito in tournée con il Chelsea. Trattativa in piedi, ma non così calda come altre

Il Milan non molla Hakim Ziyech, uno degli obiettivi rossoneri per questo calciomercato estivo. Il fantasista marocchino del Chelsea, classe 1993, ha rotto con il suo agente (adesso si rappresenta da solo con l'ausilio di avvocati di fiducia), è partito in tournée negli Stati Uniti d'America con i 'Blues' ben sapendo di essere in partenza.

Calciomercato Milan, Ziyech ancora possibile. Ma ...

Il Chelsea, tra l'altro, oltre a prendere Raheem Sterling dal Manchester City, sono entrati in competizione anche per Marco Asensio. Qualora dovessero acquistare l'esterno offensivo del Real Madrid, per Ziyech, davvero, non ci sarebbe più spazio nelle rotazioni del manager tedesco Thomas Tuchel.

Il problema reale nella trattativa di calciomercato tra Milan e Chelsea per Ziyech è che l'ex Ajax non vuole mollare i 6 milioni di euro netti di stipendio che percepisce a Londra. Il Diavolo, che stava trovando con il Chelsea per la formula del prestito, arrivava fino a 4, massimo 4,5 milioni di euro netti a stagione, così come da tetto salariale.

Pertanto, avrebbe chiesto al Chelsea di partecipare colmando la differenza. Da qui il momento di stallo nei negoziati, nonostante il sì di massima del calciatore al suo trasferimento a Milano. Sembrava fosse una trattativa più semplice e invece così non è stato. Da qui, forse, si spiega il riscatto di Junior Messias da parte del Milan.

La trattativa con Ziyech è tiepida e, dunque, i rossoneri potrebbero giocare questa stagione con Messias ed Alexis Saelemaekers nuovamente sulla destra. Non colmando un'evidente falla tecnica che si trascina avanti ormai da qualche anno. Milan, doppia trattativa con il Chelsea: le ultime news di mercato >>>