Milan, Ziyech rompe con la sua agenzia: “Gestirò da solo il mio futuro”

Hakim Ziyech, obiettivo di calciomercato del Milan, non sarà più rappresentato da Nakhli Mondial: il marocchino rompe con la sua agenzia

Hakim Ziyech, obiettivo di calciomercato del Milan, non sarà più rappresentato da Nakhli Mondial: il marocchino rompe con la sua agenzia. Il calciatore era guidato sin dagli albori della sua carriera dalla società gestita da Mustapha Nakhli. La decisione, simile a quella di Romelu Lukaku, è arrivata pochi minuti fa. Ziyech ha optato per rappresentarsi da solo e quindi di scegliere in piena autonomia il proprio futuro. Come noto, il Milan è molto interessato al classe 1992 in uscita dal Chelsea, che ora (proprio come Lukaku) potrebbe chiedere ai Blues di essere liberato. Anche l'agenzia, attraverso Mustapha Nakhli, ha confermato il tutto.

Questo, invece, il messaggio affidato a Instagram da Ziyech: "Ho raggiunto un punto nella mia vita in cui sento che è il momento giusto per prendere il pieno controllo del mio futuro professionale. Voglio che le trattative e le decisioni sulla mia carriera siano fatte da me. Quindi, andando avanti, io e il mio team, insieme ai nostri rappresentanti legali, gestiremo il lato commerciale delle cose. Rimango incredibilmente grato per il vostro continuo sostegno".

Nonostante un contratto in scadenza nel 2025, dunque, buone possibilità che Hakim Ziyech lasci il Chelsea in questa sessione estiva di calciomercato. Il Milan è fortemente interessato e continua a trattare con il Chelsea per trovare la quadra. Ma questa potrebbe essere davvero la svolta decisiva nell'affare. Ziyech non solo potrebbe chiedere ufficialmente la cessione, ma trattare direttamente per quanto riguarda il suo ingaggio. Ad oggi, infatti, lo stipendio alto percepito al Chelsea è stato il vero motivo dei rallentamenti nell'operazione. Il Milan si avvicina sempre di più a Ziyech.