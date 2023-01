Calciomercato Milan – Ziyech resta in Premier? Occhio al Newcastle

Il Milan si prepara per la sfida di domani contro l'Inter. La finale di Supercoppa italiana è fondamentale per la stagione rossonera: in caso di vittoria Pioli e i suoi, potrebbero rialzarsi da un inizio di 2023 non proprio brillante. Occhi anche sul calciomercato, dove le notizie potrebbero arrivare più per la prossima stagione che per quella corrente.