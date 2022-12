Calciomercato Milan – Ziyech c’è, fiducia per Leao. Spunta Evanilson

Tanto spazio concesso al Milan, ed ai suoi movimenti sul calciomercato in entrata ed in uscita, sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, giovedì 8 dicembre 2022. Le novità sul club di Via Aldo Rossi sono molte ed importanti: quanto lavoro da fare per Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri! Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti pubblicate finora sul Diavolo su 'PianetaMilan.it'.