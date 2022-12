Calciomercato Milan – Arrivi, rinnovi, riscatti e top player in estate

Tante notizie sul calciomercato - invernale ed estivo 2023 - del Milan pubblicate sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, giovedì 1° dicembre 2022. D'altronde, con la Serie A in pausa fino a gennaio ed i Mondiali in Qatar entrati nel vivo, sono i 'rumors' sulle trattative in entrata e in uscita, che catalizzano l'attenzione dei tifosi rossoneri in 'astinenza' dalla squadra di mister Stefano Pioli. Vediamo, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.