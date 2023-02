Calciomercato Milan – Ziyech al PSG, è sfumato tutto! I motivi

Hakim Ziyech, obiettivo di calciomercato del Milan, era sul punto di trasferirsi ieri dal Chelsea al PSG. Qualcosa, poi, non è andato bene

Hakim Ziyech, da lungo tempo obiettivo di calciomercato del Milan, ieri è stato davvero a un passo dal trasferirsi al PSG. Sembrava tutto fatto per l'approdo del fantasista marocchino, classe 1993, dal Chelsea ai Campioni di Francia in carica. Lo aveva ammesso anche Christophe Galtier, allenatore del PSG, come i negoziati fossero in corsa e, quindi, attendesse novità in tal senso.

Ziyech-PSG non si è fatta più! Ecco perché — Ma cosa è successo? Perché l'operazione per Ziyech al PSG non si è più concretizzata? Inizialmente, sembrava che i ritardi nell'accordo tra le parti fossero dovuti alla formula dell'operazione. Il PSG avrebbe infatti voluto prendere l'ex Ajax con la formula del prestito secco fino al prossimo 30 giugno o, al massimo, in prestito con diritto di riscatto. I 'Blues', a quanto pare, avrebbero invece richiesto l'inserimento dell'obbligo di riscatto nell'affare.

La trattativa tra Chelsea e PSG per Ziyech, ad ogni modo, sembrava ben avviata. Al punto che, in mattinata, il giocatore si era anche recato a Parigi, aveva svolto le visite mediche di rito e ha aspettato che le società trovassero l'intesa definitiva per poter firmare il suo nuovo contratto, fare foto e video di rito per la presentazione social ufficiali e mettersi, da domani, a disposizione di Galtier.

Documenti in ritardo, ora il PSG farà ricorso — Quindi, che è accaduto? Lo ha spiegato 'Onefootball'. La colpa sembrerebbe essere del Chelsea. Dopo aver trovato - finalmente - l'accordo definitivo con il PSG per il trasferimento di Ziyech, il club londinese avrebbe sbagliato più volte ad inviare i documenti dell'operazione. Quelli giusti e definitivi sono arrivati tardi, oltre la mezzanotte, momento ovvero in cui ha chiuso la sessione invernale di mercato in Francia.

L'affare è quindi sfumato. Il PSG, adesso, vuole presentare un ricorso alla LFP (la Federazione francese, n.d.r.), ma le speranze che lo vinca e che quindi possa accoglie in rosa Ziyech sono ridotte davvero al lumicino.