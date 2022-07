Calciomercato Milan – Ziyech, operazione non facile: ecco cosa serve

Hakim Ziyech è un obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Il fantasista in uscita dal Chelsea, però, guadagna tanto. Il punto

Daniele Triolo

Hakim Ziyech è un obiettivo del Milan per questa sessione estiva di ma, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non ci sono state novità negli ultimi giorni. La trattativa per il fantasista marocchino del Chelsea, classe 1993, non è decollata anche se il Diavolo apprezza il giocatore dei 'Blues'.

Calciomercato Milan, l'ingaggio di Ziyech è alto per il Diavolo

Ziyech ha accelerazione, è bravissimo nell'uno contro uno, starebbe benissimo nel ruolo di esterno destro d'attacco del 4-2-3-1 rossonero di Stefano Pioli sul versante opposto a quello dove agisce Rafael Leão. Però, ha ricordato la 'rosea', per il suo acquisto si pone il problema ingaggio come per tutti i calciatori nel mirino del Milan in queste settimane.

Il Milan, infatti, può prendere Ziyech in questo calciomercato estivo con la formula del prestito oneroso (5 milioni di euro) e riscatto fissato a 20 milioni di euro. Ma non può riconoscergli il pieno stipendio che l'ex Ajax, attualmente, percepisce alla dorata corte di Thomas Tuchel in quel di Londra.

È necessario, dunque, affinché la trattativa possa prendere una buona piega, che il Chelsea contribuisca al pagamento di parte dell'ingaggio di Ziyech, venendo incontro al Milan così come fatto con l'Inter per Romelu Lukaku. Operazione non facile, certo. Ma che per 'La Gazzetta dello Sport' si può fare, sebbene non immediatamente. Un giovane bomber per il Milan di Pioli? Le ultime news di mercato >>>