Calciomercato Milan – Ziyech possibile solo con l’aiuto del Chelsea

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech è in rotta con i 'Blues'. Il Diavolo monitora con interesse la sua situazione ...

Il Milan , per questa sessione di calciomercato , continua a monitorare la situazione di Hakim Ziyech , classe 1993, fantasista marocchino di proprietà del Chelsea . Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ziyech potrebbe lasciare i 'Blues', con cui ha appena vinto la Champions League , perché in rotta con il manager tedesco Thomas Tuchel .

Per la 'rosea', però, Ziyech-Milan è un'operazione che potrebbe andare in porto unicamente con la formula del prestito , nella fase più avanzata del mercato estivo. E, soprattutto, soltanto con la collaborazione del Chelsea. Il giocatore, infatti, sotto contratto con i londinesi fino al 30 giugno 2025 , guadagna ben 7 milioni di euro netti a stagione.

Per far in modo che approdi al Milan, il Chelsea dovrebbe farsi carico di almeno una parte del suo lauto ingaggio. Il Milan segue Amine Adli: questa la nostra esclusiva con il giornalista francese per gli ultimi aggiornamenti