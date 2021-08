Calciomercato Milan – Ziyech non è più un obiettivo del Diavolo

Hakim Ziyech non vestirà la maglia del Milan in questa sessione di calciomercato. Il fantasista marocchino dovrebbe restare al Chelsea

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, cerca un trequartista. E Hakim Ziyech, classe 1993, fantasista marocchino di passaporto olandese di proprietà del Chelsea, è stato a lungo nei desideri, e nei pensieri, dei dirigenti del club di Via Aldo Rossi. È stato, sì, perché, secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Ziyech non è più un obiettivo del Milan.