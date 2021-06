Calciomercato Milan – Ziyech, ipotesi possibile a fine agosto | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: continua l'interesse per Ziyech, calciatore del Chelsea. I costi però sono elevati

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan e sull'interesse per Ziyech. Il quotidiano conferma quanto scritto da Pianetamilan.it qualche giorno fa: il marocchino è seguito dai rossoneri, ma i costi dell'operazione sono elevati. Si proverà a fare un tentativo a fine mercato, cioè quando i prezzi scenderanno e qualche giocatore in esubero potrebbe essere ceduto più facilmente. Intanto spunta un nuovo nome per l'attacco del Milan.