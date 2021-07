Calciomercato Milan – Ziyech in rossonero come Tomori? Il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech, marocchino del Chelsea, tra i preferiti del Diavolo nel ruolo di nuovo trequartista

Il Milan, che in questa sessione estiva di calciomercato acquisterà un nuovo trequartista, punta Hakim Ziyech. Il fantasista marocchino di passaporto olandese, classe 1993, è tra i preferiti del Diavolo per andare a sostituire Hakan Calhanoglu, passato a parametro zero all'Inter.