Calciomercato Milan – Ziyech come Tomori. Ma solo ad agosto

Il Milan , per questa sessione estiva di calciomercato , è interessato a Hakim Ziyech , classe 1993, fantasista marocchino (con passaporto olandese) che, la scorsa estate, passò dall'Ajax al Chelsea per 40 milioni di euro. Da quando, a Londra, è arrivato il nuovo manager Thomas Tuchel , però, Ziyech vede il campo con il contagocce e, pertanto, potrebbe essere ceduto.

Tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina ribadiscono del concreto interesse del Milan per Ziyech, il quale, in Italia, è rappresentato da Fali Ramadani . L'agente, un paio di giorni fa, ha incontrato i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara in un noto hotel nel centro di Milano. L'operazione Ziyech, per il Diavolo, è complicata e va detto subito.

Il giocatore, sotto contratto con il Chelsea fino al 30 giugno 2025 , percepisce ben 7 milioni di euro netti a stagione. Quello che, però, oggi può sembrare molto difficile e quasi impossibile, può diventare concreto nelle battute finali del calciomercato estivo, nel pieno del mese di agosto : ecco perché la stampa, anche britannica, non esclude che il Milan possa arrivare a Ziyech così come fatto con Fikayo Tomori a gennaio.

Ovvero, prendendo il giocatore in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, per poi valutarne l'acquisto a titolo definitivo soltanto nell'estate 2022. Ziyech, per il Milan, sarebbe un innesto di qualità e duttilità: è in grado di giocare tanto da trequartista quanto da esterno destro d'attacco.