Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Ziyech proposto al Besiktas”

Il Milan ha conlcuso la sessione di calciomercato invernale senza colpi, lasciando a Pioli una rosa con alcuni buchi. I rossoneri devono ripartire con i giocatori già a disposizione in rosa. Per giugno, invece, si potrebbe sempre riaprire la pista che potrebbe portare a Hakim Ziyech , calciatore ai margini del Chelsea . Ecco degli aggiornamenti.

Calciomercato Milan, Ziyech in Turchia?

Dopo il mancato approdo al PSG, Hakim Ziyech non è sicuro di rimanere al Chelsea per la seconda parte di stagione. Secondo quanto riporta il portale Fanatik, il calciatore marocchino sarebbe finito nel mirino del Besiktas. La dirigenza turca, dopo aver ricevuto l’offerta dei Blues, starebbe valutando la fattibilità dell’operazione sul piano economico. Vedremo nelle prossime ore se il calciatore del Chlesea cambierà maglia o sarà ancora disponibile per un'eventuale trattativa con il Milan in estate. Calciomercato Milan – Occasione a zero? Ecco una mano in difesa