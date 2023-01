Calciomercato Milan – Ziyech si allontana, si è offerto al Barcellona

Dopo averlo inseguito per diversi mesi e molteplici sessioni di calciomercato senza fortuna, sembra che ora non ci siano più speranze per il Milan di riuscire ad accaparrarsi le prestazioni di Hakim Ziyech . Secondo quanto riferito dal diario Sport, il marocchino si sarebbe offerto al Barcellona .

Milan, si allontana definitivamente Hakim Ziyech

Lo stessi Ziyech non ha mai nascosto di voler vestire un giorno la maglia blaugrana, per cui per lui sarebbe una grandissima occasione. D'altro canto il Barcellona ha appena salutato Memphis Depay, per cui un arrivo del marocchino sarebbe anche un ottima notizia per Xavi. Se l'affare dovesse andare in porto, rimarrebbe beffato il Milan, la squadra che maggiormente lo ha inseguito. Milan, trattativa con la Sampdoria per il trasferimento di Adli >>>