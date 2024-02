Calciomercato – Zirkzee una priorità. Il Milan ha due carte in mano

Calciomercato Milan, un jolly per Zirkzee

Come riportato da calciomercato.com, per il Milan Zirkzee sarebbe una priorità. Moncada e D’Ottavio sarebbero pronti a vendere per 15 milioni Colombo. La valutzione di Zirzkee potrebbe oscillare sui 50 milioni di euro. La carta Saelemaekers potrebbe fare la differenza considerando che gli emiliani sono molto felici del rendimento del belga: Alexis, al momento, si trova alla corte di Motta in prestito con diritto di riscatto. Occhio al Napoli: De Laurentiis avrebbe già avuto un contatto diretto con Saputo e in caso di cessione di Osimhen sarebbe pronto a investire una cifra importante per portare Zirkzee. LEGGI ANCHE: Loftus-Cheek come Milinkovic-Savic? Pioli lo esalta: il paragone regge?