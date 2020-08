Calciomercato Milan – Zidane: “Bale? Ha preferito non giocare questa sera”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gareth Bale, calciatore del Real Madrid, non ci sarà questa sera nella partita di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Ad annunciarlo il tecnico Zinedine Zidane in conferenza stampa: “Bale? Si dicono tante cose, noi abbiamo un rapporto e c’è rispetto. Posso dire soltanto che è stato lui che ha preferito non giocare, il resto rimane tra noi due”. Ricordiamo che nelle ultime ore Bale è stato accostato clamorosamente al Milan in vista della prossima stagione. A tal proposito, ecco quello che abbiamo scoperto.

