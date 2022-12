Milan tra l’idea Zaniolo e il sogno Vicario. Rinnovo Leao, che ansia

Tanto spazio concesso alle notizie sul calciomercato del Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, martedì 27 dicembre 2022. Si fa il punto, infatti, sulle trattative più spinose per il rinnovo di alcuni contratto, ma anche sulle operazioni in entrata che Paolo Maldini e Frederic Massara dovrebbero mandare in porto durante la sessione di negoziati di gennaio. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.