Calciomercato Milan – Idea per arrivare a Zaniolo, Tottenham alla finestra

Il Milan avrebbe un'idea per arrivare all'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo, mentre rimane alla finestra il Tottenham

Il Milan , nelle ultime ore, sembrava fuori dalla corsa per Nicolò Zaniolo , con il Tottenham nettamente favorito, anche essendo l'unica compagine ad aver fatto una proposta ufficiale alla Roma. Nelle ultime ore, però, sembra che qualcosa si sia mosso anche in casa rossonera.

Milan, possibile proposta di un obbligo di riscatto per Zaniolo

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, infatti, il Milan vorrebbe proporre un prestito, anche oneroso, con obbligo di riscatto in caso di qualificazione Champions e poi attenderà una risposta della Roma. Intanto il Tottenham continua a rimanere alla finestra, in attesa di capire come si evolverà la situazione. L'interrogativo sul rinnovo di Rafael Leao >>>