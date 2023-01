Calciomercato Milan – Pessimismo sull’arrivo di Zaniolo: i dettagli

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato del Milan, al momento sembra essere più lontano dai rossoneri. Ecco il motivo del pessimismo

Daniele Triolo

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato del Milan, sembra essere un po' più lontano dall'approdo in rossonero in questa sessione invernale di trattative. Lo ha riferito 'SportMediaset'. Oggi, infatti, c'è più pessimismo sulla buona riuscita dell'operazione per due motivi.

Calciomercato Milan, Zaniolo sempre più lontano — Il primo è che la Roma non abbassa le sue richieste economiche. La società giallorossa, infatti, continua a chiedere 30 milioni di euro. Che sia per una cessione a titolo definitivo o, al massimo, per un affare con la formula del prestito con obbligo di riscatto senza condizioni. Quindi sicuro e garantito.

Il secondo è che da RedBird, fondo proprietario del Milan, è arrivato un 'no' per l'extra-budget da concedere a Paolo Maldini e Frederic Massara per portare a termine l'operazione. Un eventuale nuovo innesto in casa rossonera, infatti, per la proprietà potrà arrivare, in questo mese di gennaio, soltanto con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La trattativa non è saltata, ma è difficile — Tale formula, però, non piace alla Roma e, pertanto, la trattativa per la cessione di Zaniolo al Milan in questo calciomercato invernale non decolla. I negoziati, secondo 'SM', non sono saltati del tutto. Ma il pessimismo regna, visto che RedBird non concede la possibilità a Maldini e Massara di chiudere l'acquisto con la formula del prestito con obbligo di riscatto.