Il Milan , al momento, non pensa al calciomercato : parola di Paolo Maldini e ribadito ieri sera da Stefano Pioli . I rossoneri, però, potrebbero essere al lavoro per alcuni profili in vista della prossima stagione e del calciomercato estivo . In nome resta quello di Zaniolo . Un giocatore che spesso è stato accostato ai rossoneri e che resta uno dei pezzi pregiati della Roma .

Calciomercato Milan, nessun appuntamento per il rinnovo di Zaniolo

Secondo quanto riportato da Sportitalia, non ci sarebbe alcun appuntamento per il rinnovo tra la Roma e Zaniolo. Sul calciatore ci sarebbero delle forti sirene inglesi. Il fantasista giallorosso piacerebbe anche in Italia, con Milan, Juventus e Inter che sarebbero interessate al calciatore per la prossima stagione. Il tutto dipenderà dall'eventuale rinnovo. Se non dovesse arrivare, la Roma potrebbe essere costretta a vendere Zaniolo che potrebbe diventare una ghiotta opportunità per tutti. Calciomercato Milan, le mosse rossonere per il futuro >>>