Calciomercato Milan – Zaniolo in rossonero? Sorriderebbe anche l’Inter

Nicolò Zaniolo potrebbe passare dalla Roma al Milan in questo calciomercato estivo. Dell'operazione sarebbe contenta anche l'Inter. Il punto

Daniele Triolo

Si parla molto, in questi giorni, di un'importante trattativa di calciomercato: quella che potrebbe portare Nicolò Zaniolo dalla Roma al Milan. Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, nel caso il talento giallorosso approdasse nella squadra campione d'Italia, sarebbe contenta anche l'Inter.

Perché? Come si ricorderà, Zaniolo ha giocato nell'Inter Primavera nella stagione 2017-2018. I nerazzurri lo acquistarono dalle giovanili della Virtus Entella per 1,9 milioni di euro. Nell'estate 2018, poi, il suo cartellino fu inserito nell'operazione di calciomercato tra Roma e Inter per il trasferimento di Radja Nainggolan a Milano, alla corte di Luciano Spalletti.

Zaniolo, dunque, fece il percorso inverso e, valutato 4,5 milioni di euro, si ritrovò nella Roma giallorossa. Teoricamente, come semplice contropartita. Il tecnico della Roma dell'epoca, Eusebio Di Francesco, vide però in lui un enorme potenziale. Lo lanciò quindi titolare, prima in Champions League poi in Serie A.

Il giovane Zaniolo, figlio d'arte, esplose e la Roma, di fatto, si ritrovò per le mani un talento dalla classe cristallina, con tanti rimpianti dell'Inter, che, dal 'Ninja' Nainggolan, non ha mai avuto il rendimento sperato. Poi, però, Zaniolo si è lesionato due volte i legamenti crociati e la sua ascesa è risultata frenata. Si sta riprendendo in questa fase della sua carriera.

Il Milan potrebbe acquistare l'ex Inter Zaniolo perché la Roma vorrebbe finanziare la sua campagna acquisti estivi con i proventi della cessione del ragazzo, con il quale non c'è un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024. E proprio sui proventi di un suo eventuale cambio casacca l'Inter potrebbe 'rifarsi' per averlo lasciato andare via troppo presto.

Quando, infatti, Zaniolo passò dall'Inter alla Roma, il club nerazzurro si riservò il 15% di un'eventuale, futura, rivendita del cartellino del giocatore. Qualora, dunque, i giallorossi vendessero Zaniolo al Milan per 60 milioni di euro, 9 finirebbero all'Inter. Ma anche se la cifra dovesse scendere, tra i 45 e i 50 milioni di euro, ai nerazzurri ne spetterebbero tra i 6,8 ed i 7,5. Mica male per il bilancio.