Calciomercato Milan – I rossoneri si fanno avanti per Zaniolo

Calciomercato Milan, i primi contatti per Zaniolo

Il Milan, si legge, nella giornata di ieri sarebbe entrato prepotentemente nelle trattative con la Roma per Zaniolo. Con una sconfitta contro la Lazio stasera, il calciomercato potrebbe essere una soluzione non solo necessaria, ma obbligatoria, per qualificarsi alla prossima Champions League. I rossoneri sarebbero pronti a un prestito con diritto di riscatto, anche se la Roma non lo considera al momento. I rossoneri non vorrebbero arrivare oltre i 18 milioni e senza alcun obbligo di riscatto. Una soluzione potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto vincolato alla qualificazione in Champions League del Milan.