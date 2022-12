Calciomercato Milan – Zaniolo si allontana? Possibile il rinnovo

Il Milan ha iniziato la preparazione in vista della ripresa della Serie A e della stagione a gennaio. I ragazzi di Stefano Pioli voleranno alle volte di Dubai per affrontare varie amichevoli, contro squadre molto importanti a livello internazionale. Paolo Maldini e Frederic Massara, però, potrebbero essere già pronti per il calciomercato. La dirigenza rossonera potrebbe puntare ai giusti profili da inserire in rosa, sia in inverno che nella prossima estate.